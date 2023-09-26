Mardin'de düğün salonu inşaatında iskele çöktü, 5 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunun inşaatında iskele çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir düğün salonunda iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde yaptırılan bir düğün salonun inşaatındaki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu iskeledeki 3 işçi ile inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam