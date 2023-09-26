Mardin'de düğün salonu inşaatında iskele çöktü, 5 işçi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunun inşaatında iskele çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.