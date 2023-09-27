Mardin'de çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Merkez 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelen daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN