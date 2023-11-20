Mardin'de çamura saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle çamura saplanan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bataklıktan çıkararak ailesine teslim etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çamura saplanan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Meydanbaşı mevkiinde aşırı yağışların etkili olmasıyla okuldan dönen çocuk, çamura saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bataklığa saplanan çocuğu kurtararak ailesine teslim etti. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam