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Mardin'de çamura saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle çamura saplanan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bataklıktan çıkararak ailesine teslim etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.