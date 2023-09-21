Mardin'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 'Başaklar Diyarı Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak için her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl ki sloganı, 'Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru' oldu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 'Başaklar Diyarı Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak için her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl ki sloganı, 'Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru' oldu. Hafta dolayısıyla Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde 'Başaklar Diyarı Bisiklet Turu' düzenlendi. İlçe merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda gerçekleşen bisiklet turu, Halı Caddesinden başlayıp sırasıyla Adnan Menderes Caddesi, Otogar Meydanı ve son olarak Eski Hastane Caddesi'nden dönüş alınıp, tekrar start yerine geri dönülmesiyle son buldu. Etkinliğe Kaymakam Abdullah Şahin, idare amirleri, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Turun sonunda Kaymakam Şahin, vatandaşlara katılım belgelerini vererek, kask ve dizlik hediye etti.

Etkinliğin daha temiz bir çevre için öncü olmasını dileyen Kaymakam Abdullah Şahin, 'Bizim amacımız, bundan sonra daha temiz bir çevre ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırmaktır. Ben ilçemizdeki büyüklerimize, gençlerimize bisiklet kullanımını tavsiye ediyorum. İlçemiz de bisiklet kullanımına uygundur. Gençlerimiz arasında bisiklet kullanımı çok yaygın, inşallah bu daha da yaygınlaşır. Bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğizö dedi. (DHA)