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Mardin'de araç devrildi: 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe yolu mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ş (23) ve C.D.G (21), Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

Kızıltepe Mardin Soruşturma Trafik Kaza Yaşam Haberler

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