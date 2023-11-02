Mardin'de apartmandan düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 5'inci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre temizlik yapan Z.B., apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN