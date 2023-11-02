Mardin'de apartmandan düşen kadın ağır yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın, apartmanın 5. katından düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 5'inci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre temizlik yapan Z.B., apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam