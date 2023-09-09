Mardin'de 28 Yılda 15 Bin Fidan Diken Şeyhmus Erginoğlu, Sağlık Bakanı ile Diyaloğunu Anlattı

MARDİN'de 28 yılda 15 binin üzerinde fidan diken ve 48 dönümlük çöplüğü 11 binin üzerinde fidanla ormana dönüştüren Şeyhmus Erginoğlu (74), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Şehir Hastanesi'nin bahçesinde aralarında geçen diyaloğu anlattı. Erginoğlu, Bakan Bey'in ev teklifini kabul etseydim, herkes 'para için dikiyor' diyecekti. Bu da benim için de memleketim için de iyi olmazdı. Ben ağaçları sadece Allah rızası için dikiyorum. Para için hiçbir zaman çalışmadım, çalışmayacağım dedi.

Mardin'de kenttekilerin 'Şeyhmus Amca' olarak seslendiği Şeyhmus Erginoğlu, ilk başlarda kendi imkanlarıyla daha sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Savurkapı semtindeki çöplük alanı, diktiği 11 binin üzerindeki fidanla yeşillendirdi. Erginoğlu, çöplük alanı dışındaki yerlerle birlikte 28 yılda, 15 binin üzerinde fidan dikti. 1 Eylül'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam Şehir Hastanesi'nin bahçesini emanet edip, Fidanların babası Şeyhmus Amcamız, Allah sizden razı olsun. Şehir Hastanesi'nin ormanını da size emanet ediyoruz. Hem üniversite gençliği hem hastane çalışanları ve hasta yakınları için geniş bir alanı ağaçlandıralım istedik. Buralar size emanet. Burada istersen 3 odalı, 4 odalı, 2 odalı ne kadar istersen bir ev de yapmak istiyoruz. Ben yapacağım, devletin kesesinden olmaz dedi.

Erginoğlu ise Bakan Koca'nın teklifini reddederek, Buraya da bakacağım, oraya da bakacağım. Gece 01.00'da bile kalkıp gidiyorum. Sıhhatim yerinde, 20 kişi bile benim kadar çalışamaz. Benim evim var, devlete zarar vermek istemiyorum. Dualarımız sizinle yanıtını verdi.

'KABUL ETSEYDİM, 'PARA İÇİN DİKİYOR' DİYECEKLERDİ'

Bakan Koca ile yaşadığı diyaloğu anlatan Erginoğlu, Benim maddi durumum iyidir, ihtiyacım da yoktur. Bakan Bey'in ev teklifini kabul etseydim, herkes diyecek ki, 'Şeyhmus Amca, ağaçları Allah rızası için dikmiyor, para için dikiyor.' Bu da benim için de memleketim için de iyi olmazdı. Ben ağaçları sadece Allah rızası için dikiyorum. Para için hiçbir zaman çalışmadım, çalışmayacağım. 20 yıldır kendi cebinden ağaç dikiyorum. Kaynak sularını da açtığım da boruları kendi cebimden alıyorum. Hatta Bakan Bey, ev teklifini kabul etmeyince 'Gidip gelmek için sana o zaman araba alacağım' dedi. Ben de dedim ki; 'bütün şehir içi minibüsleri emrimdedir, param var, gidip gelirim' dedim. Allah'a çok şükür sıhhatim yerinde, param da az ama var dedi.

'YURT DIŞINDAN BİRÇOK KİŞİ BENİ MİSAFİR ETMEK İSTİYOR'

Yurt dışında da birçok kişinin kendisini aradığını ve misafir etmek istediklerini söyleyen Erginoğlu, Geçen gün Almanya'dan bir papaz geldi yanıma. Oturup biraz sohbet ettik. Birkaç gün Almanya'da beni misafir etmek istedi. Gitmek isterdim ama ağaçların bakımı ve sulaması olduğu için gidemedim. Ağaçlara bakmak kolay değildir, ilgi istiyorlar. Kim bakacak bu ağaçlara, kim sulayacak Ben sabah erkenden, hatta bazen gece gidip suluyorum. Ben olmazsam kim sulamasını yapacak. Bu yüzden hiçbir yere gidemiyorum diye konuştu.

'GENÇLER HAYATLARINDA EN AZ BİR DEFA AĞAÇ DİKSİN'

Gençlerin hayatlarında en az bir defa ağaç dikmesi gerektiğini dile getiren Şehymus Erginoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Vali Bey ile geçen görüştük, ağaç diktiğim, 48 dönümlük eskiden çöplük olan alanı 'orayı mesire alanı yapalım' dedi. Ben de 'çok güzel olur' dedim. Mesire alanı yapılsa benim için de daha iyi olur. Gençler hayatlarında en azından bir defa bir ağaç diksin. Ağaç dikmek çok güzeldir, iyidir. Mardin ağaçlık alanları kısıtlı olduğundan beraberinde kuraklığı da getiriyor. Serinlik yok, ağaç olsa serinlik olur, yağmur da yağar. Ağaç dikmen çok önemlidir, herkes bir ağaç diksin, ne olacak ki