Mardin'de 28 yılda 15 bin fidan diken Şeyhmus Amca, fidan dikimine devam ediyor

MARDİN'de Orman Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle 28 yılda 15 binin üzerinde fidan diken ve kentte 48 dönümlük çöplük alanı 11 binin üzerinde fidanla ormana dönüştüren, kenttekilerin 'Şeyhmus Amca' diye seslendiği Şeyhmus Erginoğlu (74) ilerlemiş yaşına ve bükülen beline rağmen karşılık beklemeden fidan dikimine devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gençlere ağaç dikmeleri tavsiyesinde bulunan Erginoğlu, "Geçen yıl 300 ağaç diktim. Bu sene 100 tane daha diktim. Karşı taraftaki dağlık alanı da bu sene veya önümüzdeki sene ağaçlandıracağız. Ağaçların hem hayvanlara hem insanlara hem de havaya faydası çoktur. Her sene insanlar buraya gelip ağaçlardan meyve topluyor. Burası sadece benim değil, hepimizindir" dedi.

Mardin'de, 28 yılda, ilk başlarda kendi imkanlarıyla daha sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Savurkapı semtindeki çöplük alanı, diktiği 11 binin üzerindeki fidanla yeşillendiren Şeyhmus Erginoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen fidan dikimine ve bakımlarına devam ediyor. Küçük bir ormana dönüşen 48 dönümlük çöplük alan, şimdilerde kuşların yuva yaptığı, insanların yaz aylarında gölgesinde serinlediği bir alan haline geldi. Çöplük alanı dışındaki yerlerle birlikte 28 yılda, 15 binin üzerinde fidan diken Erginoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle de gençlere çağrıda bulunarak fidan dikmeleri tavsiyesine bulundu. Erginoğlu, "Gençlerin en azından bir ağaç dikmelerini tavsiye ediyorum. Mardin ağaçlık alanları kısıtlı olduğundan beraberinde kuraklık da yaşanıyor. Ancak herkes bir ağaç dikse her yer ormanlık alana dönüşür ve ağaçlar yağmuru çeker, kuraklık yaşanmaz. Geçen sene beni Ankara'ya davet etmişlerdi, Türkiye'de en fazla ağaç diken biri olarak ödül verdiler bana" diye konuştu.