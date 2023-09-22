Mardin'de 2 Tırın Çarpışması Sonucu Trafik Kazası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 tır çarpıştı ve 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 ABF 453 plakalı tır ile karşıdan gelen 33 FY 023 plakalı tır çarpıştı. 2 tır şoförü yaralandı.

Olay gece saatlerinde Nusaybin Cizre yolu mevkiinde meydana geldi. İki tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN