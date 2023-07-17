Mardin Artuklu ilçesinde kapalı semt pazarı kuruluyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde 2 bin metrekare alan üzerine kapalı semt pazarı kurma çalışmalarını tamamladı. Pazar alanında 100 alışveriş standı ve müştemilat binası bulunacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde 2 bin metrekare alan üzerine kapalı semt pazarı kurma çalışmalarını tamamladı. Pazar alanında 100 alışveriş standı ve müştemilat binası bulunacak.

Merkez Artuklu ilçesinde 2 bin metrekare alan üzerine kapalı semt pazarı kurulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve pazar esnafını kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alışveriş yapılmasına olanak sağlamak için ilçenin Nur Mahallesi'nde kapalı semt pazarı kuruyor.

2 bin metrekare alan üzerinde kurulumu yapılacak semt pazarı alanında 100 alışveriş standı yer alacak. 100 metrekare alana inşa edilecek müştemilat binasında ise zabıta odası, mescitler ile kadın ve erkek tuvaletleri bulunacak. - MARDİN