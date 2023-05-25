Manyaslı esnaf 1100'den fazla tespihten koleksiyon oluşturdu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Ahmet Salih Ülker, biriktirdiği 1100'ü aşkın tespihi iş yerinde sergiliyor. Küçük yaşlardan itibaren merakı dolayısıyla tespih biriktirmeye başlayan 52 yaşındaki esnaf Ülker, Türkiye'nin farklı illerinden getirttiği tespihleri iş yerinde muhafaza ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Ahmet Salih Ülker, biriktirdiği 1100'ü aşkın tespihi iş yerinde sergiliyor.

Küçük yaşlardan itibaren merakı dolayısıyla tespih biriktirmeye başlayan 52 yaşındaki esnaf Ülker, Türkiye'nin farklı illerinden getirttiği tespihleri iş yerinde muhafaza ediyor.

Ahmet Salih Ülker, AA muhabirine, koleksiyonunda 1100'ü aşkın tespihin bulunduğunu söyledi.

Çeşit çeşit tespihleri olduğunu ifade eden Ülker, "Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bunları ülkemizdeki tespih Mastır Ahmet, Mersinli Şenalp, Cem Bülbül, Mahir Çelik gibi isimlere yaptırdım. Meraklılar tespihlerime bakmaya gelirler, ömrüm olunca tespih koleksiyonumu zenginleştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.