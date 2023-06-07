Manyas'ta Roman kadınlar Kur'an kursunu tamamlayarak hatim cemiyeti düzenledi

Manyas ilçesinde Yeni Mahalle Kur'an Kursu'na katılan Roman kadınlar, derslerin tamamlanması üzerine hatim cemiyeti düzenlediler. Yıl boyunca Kur'an dili ve Kur'an-ı Kerim ile namaz sureleri ve dini bilgiler öğrenen 21 Roman kadın, Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen hatim cemiyeti ile mutluluklarını yakınları ile paylaştılar.

Manyas ilçesinde Yeni Mahalle Kur'an Kursu'na katılan Roman kadınlar, derslerin tamamlanması üzerine hatim cemiyeti düzenlediler.

Manyas Yeni Mahalle Kur'an Kursu'nda yıl boyunca Semran Altun'dan Kur'an dili ve Kur'an-ı Kerim ile namaz sureleri ve dini bilgiler öğrenen 21 Roman kadın, Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen hatim cemiyeti ile mutluluklarını yakınları ile paylaştılar. Kur'an kursu öğretmeni Semran Altun, Roman kadın vatandaşların kursa katılıma özen gösterdiklerini ve yıl boyunca da Kur'an-ı Kerim ve gerekli olan tüm dini bilgileri öğrendiklerini söyledi. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan da Roman kadınlara Kur'an-ı Kerim öğrenmekteki gayret ve başarıları için teşekkür etti. - BALIKESİR