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Manyas'ta Engelsiz Cami Uygulaması Yapıldı

Manyas'ta Engelsiz Cami Uygulaması Yapıldı

Yaşam Haberleri

Manyas'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Engelsiz cami, engelsiz ibadet' uygulaması Manyas Çarşı camisinde gerçekleştirildi. Engelli koordinatörü Niyazi Yalçın ve Şura Yavuz'un organizasyonunda yapılan etkinliğe ilçe genelindeki özel bireyler katıldı. Etkinlik sonrası engelli bireylere yemek ikramında bulunuldu.

Manyas'ta Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Engelsiz cami, engelsiz ibadet " uygulaması yapıldı.

Manyas Çarşı camisinde Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Engelsiz cami, engelsiz ibadet "uygulaması yapıldı. Manyas Müftülüğü engelli koordinatörü Niyazi Yalçın ve Şura Yavuz'un organizasyonunda yapılan etkinliğe ilçe genelinde ki özel bireyler katıldılar. Koordinatör Niyazi Yalçın'ın engelliler ile ilgili olarak yapılan faaliyetleri anlatımı sonrası, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile, vatandaşların ve çok sayıda kırsal mahalle din görevlisinin de katıldığı etkinlikte Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından dua yapıldı. Müftü Bostan özel bireylerin fedakar ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik sonrası engelli bireylere yemek ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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