Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'ya kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cumartesi sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'ya kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cumartesi sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (17.06.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Manisa il genelinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışlar cumartesi günü saat: 05.00'te başlaması ve akşam 23.00'a kadar devam etmesi beklenmektedir." - MANİSA