Üye Girişi
Haberler
Manisa'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Manisa'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'ya kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cumartesi sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa'ya kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cumartesi sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (17.06.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Manisa il genelinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışlar cumartesi günü saat: 05.00'te başlaması ve akşam 23.00'a kadar devam etmesi beklenmektedir." - MANİSA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Manisa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title