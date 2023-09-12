Manisa ve Balıkesir'de İmece Usulü Hatim ve Mevlit Programları Devam Ediyor

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programları ile her yıl ebediyete intikal eden yüzlerce insan için hatimler okunuyor. Bu yıl Manisa'da düzenlenecek olan mevlit programında bin 435 kişi için okunan 120 hatimin duası tarihi Muradiye Camii'nde gerçekleştirilecek.

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programları ile her yıl ebediyete intikal eden yüzlerce insan için hatimler okunuyor.

İlki 2016 yılında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Mustafa-Derya Arslan sorumluluğunda yapılan ve geleneksel hale gelen mevlid-i şerif programının 7'ncisi Manisa'da Mehmet-Bahriye Çetinkaya çiftinin sorumluluğunda düzenlenecek. Bin 435 kişi için okunacak 120 hatimin duası ise 16 Eylül Cumartesi günü öğle namazı öncesinde tarihi Muradiye Camii'nde gerçekleştirilecek.

Manisa ve Balıkesirli vatandaşların imece usulü başlattığı hatim ve mevlid-i şerif programları geleneksel hale geldi. İlki 2016 yılında Mustafa-Derya Arslan sorumluluğunda, vefat eden 250 kişi için 10 hatim ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Şevki Çetinkaya'nın evinde okunan mevlid-i şerif programlarında, 2017 yılında Arif-Ummuhan Kumru sorumluluğunda vefat eden 375 kişi için 15 hatim Balıkesir'in Edremit ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde okundu. 2018 yılında Orhan-Hanife-Nerrin-Ali-Sevinç-Erkan sorumluluğunda vefat eden 400 kişi için okunan 20 hatimin mevlidi Manisa'nın Soma ilçesine bağı Küçük Avdan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 2019 yılında Dursun-Ayşe-Halil-Kazım Balkan sorumluluğunda vefat eden 450 kişi için 25 hatim Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Çalı Mahallesi'nde mevlit programı yapılırken, 2020 yılında pandemi dolayısıyla program yapılamadı. 2021 yılında İzzet-Safire-Musa Koçer sorumluluğunda vefat eden 450 kişi için 25 hatimin mevlidi Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Her yıl artarak devam eden imece usulü hatim ve mevlit programında geçtiğimiz yıl Mustafa Derya Arslan sorumluluğunda, vefat eden bin 125 kişi için 52 hatimin mevlidi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yapıldı.

Bu yıl Manisa ev sahipliği yapıyor

Geride kalan 6 yıl içinde 3 bin 50 kişi için 147 hatim okunurken hatim dualarında yakınları vefat eden ve hatim okutulan kişilerin katkılarıyla yemek programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen programın bu yıl 7'ncisi ise Manisa'da gerçekleştirilecek. Mehmet-Bahriye Çetinkaya çiftinin sorumluluğunda 16 Eylül Cumartesi günü öğle namazı öncesinde düzenlenecek olan mevlit programında bin 435 kişi için okunan 120 hatimin duası tarihi Muradiye Camii'nde gerçekleştirilecek. Muradiye Camii'ndeki programın ardından katılımcılara Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ün lokantasında yemek ikramında bulunulacak.

Mevlit programının 8'incisi ise Dursun-Elif Çetinkaya sorumluluğunda 28 Eylül 2024 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilecek. - MANİSA