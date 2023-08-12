Manisa Sarıgöl'de Dev Patlıcanlar İlgi Odağı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ağırlığı 1 kilogramdan fazla gelen patlıcanlar ilgi odağı oldu.

Sarıgöl ilçesinde kurulan pazar yerinde tezgahı süsleyen dev patlıcanlar ilgi odağı oldu. Kurutmalık tip patlıcanların daha bereketli olduğunu söyleyerek, ikisi devasa biri küçük 3 adet patlıcan alan vatandaş, "Bu şekilde daha bereketli oluyor. Patlıcanları ince ince dilimleyip kurutacağım ve kışın tüketeceğim" dedi. - MANİSA