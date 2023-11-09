Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yaşlıları Ziyaret Ederek Moral Verdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı personeli, il genelinde yalnız yaşayan 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek, hem sıkıntılarını dinledi hem de moral verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı personeli, il genelinde yalnız yaşayan 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek, hem sıkıntılarını dinledi hem de moral verdi.

Manisa jandarması, il genelinde yalnız yaşayan yaşlılara moral vermek, destek olmak ve yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla ziyaret etti. "Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir" sloganı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde jandarma personeli yaşlı vatandaşların ellerini öpüp sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden ekipler, jandarmanın her zaman yanlarında olduğu ifade etti. - MANİSA