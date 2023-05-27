Manisa için yarın gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre, yarın (28.05.2023 Pazar) öğle saatlerinden sonra Manisa il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MANİSA