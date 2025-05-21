Manisa'daki 'Saklı Cennet' Kanyon Kurudu

Manisa'daki 'Saklı Cennet' Kanyon Kurudu
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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki saklı kanyon, bu yıl yağışların beklenen seviyenin altında kalması nedeniyle kurudu. Dronla görüntülenen kanyon, yalnızca 150 metrelik bir bölümüyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak bilinen saklı kanyon, kurudu. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.

Şehzadeler ilçesinde bulunan 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitki örtüsü ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi'ne akan kanyon, şelaleleri, göletleri ve manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağış miktarının beklenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon kurudu. Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan kanyon, kuraklık nedeniyle doğal güzelliğini yitirdi. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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