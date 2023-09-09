Manisa'daki atık depolama tesisi yangını kontrol altına alınıyor

Manisa'daki atık depolama tesisindeki yangın kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki atık depolama tesisi yangını kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesindeki Batı Atık Ara Depolama ve Geri Dönüşüm tesisinde sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Depolama alanındaki kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.