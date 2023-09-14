Manisa'da yük treni çarptı, genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treninin çarptığı 18 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yük trenin çarptığı 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adamoğlu Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Muhammet Vehbi Yıldız'a, Manisa yönüne gitmekte olan yük treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA