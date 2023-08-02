Manisa'da Ücretsiz Mesire Alanı Açılıyor

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde 43 dönümlük alanda yapacakları mesire alanının ücretsiz olacağını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Temmuz ayında yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik, Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen depremlerin 3. gününde Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'ndaki çadır kentte Şehzadeler Belediyesi tarafından kurulan mobil aşevinin 168 gün aralıksız hizmet verdikten sonra yetkililerin planlaması sonrası görevini noktaladığını hatırlattı. Başkan Çelik, "Canla başla, büyük bir özveri ile aşevimizde görev yapan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim bu cennet vatana, bu vatanın aziz insanlarına bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde Hamalın Kırı olarak bilinen mevkide, 43 dönümlük bir alanda vatandaşların günü birlik piknik yapabilecekleri bir mesire yerini Şehzadelere kazandıracaklarını anlatan Başkan Çelik, "Çalışmalarımız devam ediyor. Şehzadeler halkına hizmet verecek mesire alanımız ücretsiz olacak. Şehzadelerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Başkan Çelik, belediyenin tamamlanan, yapımı devam eden ve ihale aşamasına gelen projeleri hakkında da bilgi verdi.

Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilerimizin yaz aylarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla açtığımız yaz kurslarımız devam ediyor. Futbol, yüzme, cimnastik, muay-thai, okçuluk gibi sportif kurslarımızın yanı sıra, akıl oyunları, e spor, bağlama, tüm dersler gibi kurslarımız mevcut. Bu kurslarımızdan toplam bin 500 öğrencimiz istifade ediyor. Yine vatandaşlarımız için yaz dönemi kültür sanat etkinlikleri yapıyoruz. Tarzan Meydanı ve Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da her hafta cuma ve cumartesi günleri konserler, sinema gösterimleri, orta oyunu ve kukla gösterileri, mehteran konseri gibi etkinliklerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu etkinliklerimize davet ediyoruz "

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Oturumda 18 gündem maddesi görüşülerek karar bağlanırken, Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun 7 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'da yapılacağı ifade edildi. - MANİSA