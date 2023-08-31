Haberler

Manisa'da traktör sepetinden düşen kadın yaralandı

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan kadın dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinden dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (48) isimli kadın dengesini kaybederek yola düştü. Düşme sonucu başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sarıgöl Manisa Kaza Jandarma Sağlık Yaşam Haberler

title