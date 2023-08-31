Manisa'da traktör sepetinden düşen kadın yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan kadın dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinden dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (48) isimli kadın dengesini kaybederek yola düştü. Düşme sonucu başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam