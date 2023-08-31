Manisa'da traktör sepetinden düşen kadın yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan kadın dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı.