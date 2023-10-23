Manisa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kurallara uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, 6 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, 6 araç da trafikten men edildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü şehirdeki huzur ve güveni sağlamak adına çalışmalarını hızlandırdı. Olay olmadan önlemeye yönelik çalışmalarını hızlandıran ekipler trafik denetimlerinde kural ihlallerine de izin vermiyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından; 6 ekip, 16 KGYS nokta, 7 yaya ve 30 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda; 691 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, kusurlu görülen 524 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı. 124'üne emniyet kemeri takmamaktan, 226'sına kask takmamaktan, 96'sına kırmızı ışık ihlalinden ve 78 araca da diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 524 araç ve sürücüsüne 384 bin 422 TL idari para cezası yazıldığı açıklandı. Denetimler sonucu 6 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Yolcu otobüsleri de denetlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri tarafından 20-21-22 Ekim 2023 tarihlerinde 14 ekip 28 personel ile gerçekleştirilen "Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Araçlar Denetimi" sonucunda ise 820 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, kusurlu görülen 50 araç ve sürücüsüne 95 bin 778 TL idari para cezası kesildi. Yolcu otobüslerinden 9'una 'Takograf Kullanmamak', 17'sine 'Hız Kurallarına Uymamak' ve 24'üne de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 95 bin 778 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - MANİSA