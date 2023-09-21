Manisa'da tırın çarptığı işçi servisinde 23 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı işçi servisinde bulunan 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı.
Mehmet M'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı tır, Uşak- İzmir kara yolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam