Manisa'da sürücünün dikkati yavru kediyi kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir araç sürücüsü, hareket halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi duyunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracın motor kısmındaki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile çıkarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir araç sürücüsü, hareket halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi duyunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracın motor kısmındaki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Kula istikametine gitmekte olan 45 RV 541 plakalı aracın sürücü Suat Pekçolak, Demirci Kavşağı mevkiine geldiğinde aracının motor kısmında kedi sesi duydu. Aracını hemen yol kenarına çeken Pekçolak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, aracın kaputunu açarak yavru kedinin yerini tespit etti. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Pekçolak itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA