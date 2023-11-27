Manisa'da Spil Dağı beyaza büründü

MANİSA'da hafta sonu yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı, beyaza büründü. Spil'e akın eden vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Manisa'da hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de görsel şölen oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Spil'in ve barındırdığı yılkı atlarının görüntüsü fotoğraf tutkunları için doğal fon oluşturdu. Manisa ve çevre il ve ilçelerden gelenler karın keyfini çıkardı.

Aile bireyleriyle birlikte Spil'e gelerek karın keyfini çıkaran vatandaşlardan Can İpek, Spil Dağı'na sürekli çıkıyoruz. Bu sene erkenden kar geldi, güzel oldu. Ailece geldik, eğleniyoruz, kartopu oynuyoruz. Çadır açıp kamp yapmayı da planlıyorum. Manisa'nın en büyük zenginliği bu Spil Dağı, çevremizi temiz tutarak sahip çıkalım dedi.