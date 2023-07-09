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Manisa'da sahipsiz köpek saldırısı: Bir kişi yaralandı

Manisa'da sahipsiz köpek saldırısı: Bir kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Neşat Balcı isimli kişi bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.

Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Yaşam

Cumhuriyet Caddesi Manisa Balcı Yaşam Haberler

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