Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın seçmen kağıdı ailesine teslim edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan genç kızın seçmen kağıdı ailesine teslim edildi. Olayın soruşturması sürerken, kızlarının öldürülmesinden dolayı vicdansızın en ağır cezayı almasını isteyen aile, seçmen kağıdını ömür boyu vitrinde saklayacaklarını söyledi.

MANİSA'da, Demirci'deki polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Akbaş'ın seçmen kağıdının eve geldiğini söyleyen annesi Aysun Akbaş, "Bu seçmen kağıdını ömür boyu vitrinde saklayacağım" derken, babası Mustafa Akbaş ise "Kızımızı öldüren vicdansızın en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş hayatını kaybetti.