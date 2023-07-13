Manisa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Alperen Alpaguter hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alperen Alpaguter'in kullandığı 45 EE 268 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Keçiliköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkarak köprünün demir bariyerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan Alpaguter'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Yaşam