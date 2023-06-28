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Manisa'da otomobil devrildi, genç çift yaralandı

Manisa'da otomobil devrildi, genç çift yaralandı

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve genç çift yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan genç çift hastaneye kaldırıldı.

U.A'nın (22) kullandığı 10 U 9445 plakalı otomobil, Özpınar Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Sürücü ve eşi S.A'nın (20) yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Yaşam

Sarıgöl Manisa Yaşam Haberler

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