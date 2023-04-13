Manisa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki Bayram Yel (56) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Muhammed Ali Yel (27) ile gelini Merve Yel (26) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Manisa -Turgutlu çevre yolu Yeni Garaj yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ali Yel'in kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, devrildi. Kazada sürücünün babası Bayram Yel hayatını kaybetti, Muhammed Ali Yel ile eşi Merve Yel, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yel'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Baba Yel'in cenazesi ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.