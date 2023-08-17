Manisa'da otobüs kazası: 4'ü çocuk 21 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir yolcu otobüsünün ışıklarda bekleyen tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 21 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir yolcu otobüsünün ışıklarda bekleyen tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Kaza; Ankara-İzmir Karayolu Valeks Işıklı Kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Hacı G. (58) yönetimindeki 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç.(44) sevk ve idaresindeki 34 GIE 539 plakalı boş tankere arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4'ü çocuk toplam 21 kişi yaralanırken, yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü Hacı G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA