Manisa'da Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü

1)MANİSA'DA ORMAN YANGINI 12 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Soma'nın Ularca ve Karaca mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa'nın Boma, Kınık ve Bergama Orman İşletme Şefliği'ne ait ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

VALİ ÜNLÜ "YANGIN, KISMEN KONTROL ALTINDA"

Manisa'nın Soma ilçesi Ularca ve Karaçam mahalleleri arasındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına 8 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 46 arazöz, 10 itfaiye aracı, 13 su ikmal aracı ve 6 dozer ile karadan müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekibin de sevk edildiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının kısmen kontrol altına alındığını dile getirdi. Vali Ünlü, Şu ana kadar 8 yangın söndürme helikopteri, 8 yangın söndürme uçağı, 46 arazöz ve 10 itfaiye aracı ile yaklaşık 300 kişilik ekiple yangına yoğun müdahalemiz sürüyor. İlk saatlerde yangının yön değiştirme ihtimaline karşı tedbir amacıyla Karaçam mahallemizdeki insanları bir araya topladık. Yangının şu an itibariyle yerleşelim yerlerimizi tehdit etmediğini söyleyebiliriz. Yangın, kısmen kontrol altında, büyümesi önlendi. Yoğun bir rüzgar var fakat havadan ve karadan yoğun da bir müdahalemiz var. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz, kolluk görevlilerimiz bununla ilgili incelemesini de sürdürüyor dedi.

12 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde, Ularca ve Karaçam mahalleleri arasındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 12 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangına 8 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 46 arazöz, 10 itfaiye aracı, 13 su ikmal aracı ve 6 dozer ile 300 ekiple hem havadan hem de karadan müdahale ettiği öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.