Manisa'da kamyonet üzüm bağına devrildi: 5 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı Dadağlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında M.T. idaresindeki 45 AKS 330 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 6 metre aşağıda bulunan üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü M.T., kamyonette yolcu olarak bulunan M.G., V.Ö., F.Ş. ve A.K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl ve Alaşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi. - MANİSA