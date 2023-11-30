Üye Girişi
Haberler

Manisa'da kamyonet üzüm bağına devrildi: 5 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı Dadağlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında M.T. idaresindeki 45 AKS 330 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 6 metre aşağıda bulunan üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü M.T., kamyonette yolcu olarak bulunan M.G., V.Ö., F.Ş. ve A.K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl ve Alaşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sarıgöl Manisa Trafik Kaza Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title