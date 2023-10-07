Manisa'da intihar girişimi durduruldu

Manisa'da bir öğrenci yurdunun yangın merdiveninden çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan çocuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli ile polis ve uzman ekiplerce yakalanarak durduruldu.

Manisa'da kapalı olan bir öğrenci yurdunun yangın merdiveninden çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir çocuk, bir anlık dalgınlığını fırsat bilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli ile polis ve uzman ekiplerce yakalanarak durduruldu.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yetiştirme yurdundan kaçtığı öğrenilen çocuk, kapalı olan özel bir erkek öğrenci yurdunun yangın merdiveninden çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun atlama ihtimali üzerine çatının altına itfaiye ekipleri tarafından şişme branda kuruldu. Çatıya çıkan bir itfaiye personeli ile birlikte polis ve psikologlar uzun süre çocukla sohbet ederek ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada çocuğa bağıran bazı vatandaşlar polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ayakkabılarını çıkarıp çatıdan bırakan çocuk, daha sonra çıktığı çatının duvarından indi. Çocuğun dalgınlığından faydalanan itfaiye ve polis ekipleri hızlı müdahaleyle çocuğu yakalayarak intihar girişimini önledi. İntihar girişimi durdurulan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA