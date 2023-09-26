Manisa'da İnşaatta Çalışan Öğrenci Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı 11. sınıf öğrencisi Zekai Dikici (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici (16) 5'inci kattan düştü. İnşaattaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikici burada, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici'nin haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde özel bir işyerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Dikici'nin çalıştığı elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ve usta başı R.Y.'yi (63) gözaltına aldı.

Öte yandan Dikici'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.