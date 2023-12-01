Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Hayır Çarşısı Kuruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Müftülük öncülüğünde diyanet görevlileri tarafından geliri Filistin'e gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu. Sarıgöl Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen hayır çarşısında çeşitli ürünler satışa çıkarıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Müftülük öncülüğünde diyanet görevlileri tarafından geliri Filistin'e gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu.

Sarıgöl Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen hayır çarşısında her türlü gıda maddesi satışa çıkarıldı. Köylüler kendi çıkarttıkları zeytinyağlarından salçalara, kabaklardan ballara kadar çeşitli ürünlerle destek olurken, hayır çarşısında gözlemeler, yaprak sarmaları ve tavuklu pilav satışları da gerçekleştiriliyor.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, geçen hafta hayır çarşısı için duyuru yaptıklarını ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, Filistin halkına destek olmak için az çok demeden katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Müftü Anlağan, elde edilecek tüm gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Filistin Hisarcık Sarıgöl Manisa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title