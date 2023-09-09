Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika da yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam