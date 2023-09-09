Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.