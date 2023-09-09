Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, depolanan yanıcı kimyasalların da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.