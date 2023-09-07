Manisa'da fore kazık makinesi kamyonun üzerine devrildi, şoför yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fore kazık makinesinin kamyonun üzerine devrildi ve şoför yaralandı. Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika şantiyesinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, hastaneye kaldırıldı.