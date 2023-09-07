Manisa'da fore kazık makinesi kamyonun üzerine devrildi, şoför yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fore kazık makinesinin kamyonun üzerine devrildi ve şoför yaralandı. Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika şantiyesinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fore kazık makinesinin kamyonun üzerine devrildi, şoför yaralandı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı'nda yapımı süren bir fabrika şantiyesinde çalışan fore kazık makinesi, aynı bölgede beton döken 35 HEA 37 plakalı beton kamyonunun üzerine devrildi.
Araç içerisine sıkışan kamyon şoförü Tevfik Türker (42), itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi şantiyede yapılan Türker, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı.