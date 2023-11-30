Manisa'da Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Ekipler Görev Başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, fırtına ve sağanak yağışa karşı önlemlerini sürdürdü. İl genelinde bin 249 noktada çalışmalar yürütüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teyakkuz halindeydi. Hafta sonundan itibaren il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 17 ilçede bin 249 noktada çalışmalar yürüttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Cumartesi gününden itibaren 5 gün boyunca etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağışa karşı ilgili dairelerin tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi başkanlığı Manisa merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de 48 farklı noktada fırtına dolayısıyla meydana gelen ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı çalışma yürüttü. Soma'da 9, Kırkağaç'ta 7, Salihli'de 11 ihbara giden ekipler fırtınanın etkili olduğu beş gün boyunca il genelinde toplam 75 olaya müdahalelerde bulundu. Yapılan ihbarlarla harekete geçen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların can güvenliği sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri de 132 faklı noktada gece ve gündüz olmak üzere çalıştı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılmasını sağladı. Yıkılan ağaçların kaldırılmasının yanı sıra tehlike arz eden ağaçların budanması işlemlerini de hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de 153 cadde, sokak, yol ve bulvarda temizlik çalışmaları yürüttü. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan caddelerin temizliğini yapan ekipler, yaşanabilecek ızgara tıkanmalarının önüne geçilmesini sağlayarak taşkınların yaşanmasını engelledi.

Hafta boyunca etkili olan fırtına ve sağanak yağışta tüm ekipleriyle sahada olan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de Alo 185 ÇÖZMER'e gelen 889 talebe cevap verdi. ÇÖZMER'e gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Kanalizasyon Dairesi ekipleri, kanal açma, parsel açma, kanalizasyon hattı temizliği ve yağmursuyu hattı temizlikleri işlemlerini gerçekleştirdi. Manisa'nın 17 ilçesinden gelen ihbarlara yetişen MASKİ ekipleri fırtına ve yağış boyunca gece gündüz sahada vatandaşların hizmetinde yer aldı. Öte yandan taşkınların yaşanmaması için aralıksız olarak dere temizliklerine devam eden MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığı ekipleri de 17 ilçede bulunan derelerin temizliklerini gerçekleştirerek taşkın riskini azalttı.

Büyükşehir belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili dairelerine bağlı ekipler toplam bin 249 farklı noktada vatandaşların fırtınadan ve yağıştan olumsuz etkilenmemesi adına özveri ile çalıştı. - MANİSA