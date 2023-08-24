Manisa'da Evli ve 2 Çocuk Annesi Hatice Şeşen Beyaz Eşya Tamirinde Usta Oldu

Manisa'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hatice Şeşen, 5 yıl önce eşine yardım etmek için başladığı beyaz eşya tamir işinde usta oldu. Tek başına beyaz eşyaları söküp tamir eden Şeşen, kadınların pek rağbet göstermediği bu alanda başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz eşya tamircisi kadın 40 yıllık ustalara taş çıkarıyor

Manisa'da 5 yıl önce eşine yardım ederek beyaz eşya tamirine başlayan 52 yaşındaki kadın şimdi bütün işlerini kendi yapıyor

İşini severek yaptığını kaydeden Hatice Şeşen: "İsteyen herkes istediği her şeyi yapabilir. Sadece istek olsun. Sevmek ve istemek yeter"

"Temizliğe de gittim, merdivene de gittim tamirde yaptım, geldim makineleri söktüm. İstedikten sonra her şey kolay"

MANİSA Manisa'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Hatice Şeşen halı dokuma ustasıyken 5 yıl önce eşine yardım için başladığı beyaz eşya tamir işinde usta oldu. Tek başına beyaz eşyaları söküp tamirlerini gerçekleştiren Hatice Şeşen, "İsteyen herkes istediği her şeyi yapabilir. Sadece istek olsun. Sevmek ve istemek yeter." dedi.

Aslen Gördes ilçesinden olan evli ve 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Hatice Şeşen kadınların pek de rağbet göstermediği beyaz eşya tamirinde usta oldu. 5 yıl önce eşine yardım ederek işe başlayan Hatice Şeşen şimdi her biri kilolarca ağırlıktaki beyaz eşyaları tek başına kaldırıp, söküp, tamir ederek işindeki maharetini ortaya koyuyor. Başlarda kadın olduğu için müşterilerin kendisini gördüklerinde şaşırdıklarını ancak artık tanındığını ve kimsenin garibine gitmediğini anlattı.

Eşine yardımla başladı

Evli ve iki çocuk annesi 52 yaşındaki Hatice Şeşen, "Eşim işe başladı bende ona yardım etmeye başladım. Sürekli yardım ediyordum. Ama 5 senedir tüm gün buradayım. Önceden başkasının yanında çalışıyordu, biz akşamları servise gidiyorduk ikimiz birlikte. Sonra hafta sonları köyde gidiyorduk tamire. Kendi köyümüz Gördes'te. 5 sene oldu eşim emekli oldu bu dükkanı açtık. İkimiz birlikte çalışıyoruz burada" dedi.

Halı dokurken, beyaz eşya tamircisi oldu

Gördes'te yaşarken halı dokuma ustası olduğunu anlatan Hatice Şeşen, "Daha önceleri halı dokuyordum. Halı dokumak vardı bizim köyde. Eşim İzmir'e çalışmaya gidince o öğrendi o da bana öğretti. Birlikte tamire gittik, gide gele ikimiz birlikte tamiri yapmaya başladık. Yardım ediyordum. Yatır, kaldır, taşı, tut, getir, götür yapıyordum. Malzemeleri önce taşıyordum. Sökmekle başladım. Söktüğüm için eşim daha çabuk tamir etmeye başladı. Hızlı hareket ediyorduk zamanımız kısıtlı olduğu için. Ondan sonra şimdi tamirde yapıyorum. Makineleri tamir ediyorum. Elektronik yapamıyorum ama beyaz eşyayı yapıyorum." diye konuştu.

"İsteyince hiçbir iş zor değil"

Yapılan işin sevilmesinin önemli olduğunu kaydeden Hatice Şeşen, "Bir kadın için beyaz eşya tamiri yapmak zor değil. İsteyince zor değil. Eskiden pek hoşlanmıyordum pis olduğu için sonra ekmek teknesi olunca şimdi hoşuma gidiyor seviyorum. Çalışmayı da seviyorum zevk alıyorum. Yapmak güzel yapınca hoşuma gidiyor. Kimseden bilgi almadan yapınca daha güzel oluyor. Kendi öğrendiğin şeylerden yapınca daha güzel oluyor o zaman" dedi. Beyaz eşyaları kendi başına kaldırıp söktüğünü dile getiren Hatice Şeşen, "Bir makinenin ağırlığı ne kadar bilmiyorum. Makineler çok ağır. Kurutmalık olunca çok ağır. Bazen zorlanıyorum. Bulaşıklar rahat, çamaşırlar ağır" diyerek, bazen zorlansa da işini yine de severek yaptığını söyledi.

İlk başlarda insanların kendilerini gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Hatice Şeşen, "Beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Takdir eden oluyordu, sürekli bakan oluyordu. Şimdi artık alıştılar buradakiler. İsteyen herkes istediği her şeyi yapabilir. Sadece istek olsun. Sevmek ve istemek yeter. Sonra hepsini yapabiliyorsun. Erkek ya da kadın işi diye bir şey yok. Temizliğe de gittim, merdivene de gittim. Tamirde yaptım, geldim makineleri söktüm. İstedikten sonra her şey kolay. İki tane kızım var. Biri öğretmen, biri lise son bitirdi. Üniversite sınavına girdi istediği bölüm olmayınca yeniden hazırlanacak" dedi.

"Özellikle kadınlar tebrik ediyor"

Hatice Şeşen'in eşi 55 yaşındaki Rifat Şeşen ise şunları söyledi: "5 sene önce ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra eşimin üzerine burayı açtık o da emekli olsun diye. Şuanda devam ediyoruz. Özellikle burayı ilk açtığımızda kadınlar soruyorlardı. Bir erkek işi nasıl zor mu falan diyor. Biri işi severek yaptığında bir işin zorluğu olmuyor. Halı dokumak daha zor benim açımdan baktığım zaman. O örneği iplere desen ediyorsun ama severek bir şeyler yapmak gerekir. Kadınlar tebrik ediyorlar."