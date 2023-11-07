Manisa'da Evlerde Üzüm Reçeli Yapımı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarından toplanan altın sarısı üzümlerden evlerde kışın tüketilmek için üzüm reçeli yapımına başlandı. Sultaniye üzüm bağlarından kış aylarında reçellik olarak ayrılan kaliteli üzümler toplanarak evlerde üzüm reçeli yapımına başlandı. Kahvaltı sofralarının değişmezi olan üzüm reçeli, kış aylarında tüketilmek üzere kavanozlara alınıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarından toplanan altın sarısı üzümlerden evlerde kışın tüketilmek için üzüm reçeli yapımına başlandı.

Sultaniye üzüm bağlarından kış aylarında reçellik olarak ayrılan kaliteli üzümler toplanarak evlerde üzüm reçeli yapımına başlandı. Özenle salkımların saplarından ayrılan taneleri iyice yıkadıktan sonra yeterince şeker ilave edilerek kaynatıldıktan sonra dinlenmeye bırakılıyor. Üzerine tül örtülerek güneşte bir kaç gün dinlendirilen ve koyulaştırılması sağlanan reçeller kavanozlara alınarak kışın tüketiliyor.

Kahvaltı sofralarının değişmezi

Her yıl üzüm reçeli yaptığını anlatan ev hanımı Hülya Akkaya, "Reçelin koyulaşmasının tamamlanmasının ardından küçük cam kavanozlara konularak kış aylarında kahvaltılarda tüketiyoruz. Ayrıca isteğe bağlı olarak da üzüm reçelinin içerisine koku vermesi için vanilya da konulabilir." dedi.

Akkaya üzüm reçelinin sadece Sultaniye üzümünden değil Antep karası Mevlana türü üzümlerinden de yapılmakta olduğunu belirterek, "Antep karası ve Mevlana üzümlerinin çekirdekleri çıkarılır, isteğe bağlı olarak karanfil de konularak reçeli yapılır." diye konuştu. - MANİSA