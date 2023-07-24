Manisa'da Ev Kadınlarından Kumaş Geri Dönüşümü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev kadınları, evde atıl halde bulunan kumaşları yeniden işleyerek hem kullanıma kazandırıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev kadınları, evde atıl halde bulunan kumaşları yeniden işleyerek hem kullanıma kazandırıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor. Kurslara katılan kadınlar ev ve bahçe işlerinin ardından kalan boş vakitlerini de değerlendirmiş oluyor. Kurslarda aldıkları eğitimlerle kadınlar evlerindeki atıl kumaşları yeniden işleyerek hem kullanıma kazandırıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Uyuyan kumaşları uyandırıyoruz"

Haftada 5 gün 5'er saat kursa gelen kadınlara verdiği eğitimde sloganının "Her eve bir ışık" olduğunu ifade eden usta öğretici Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Teknolojisi usta öğreticisi Münevver Pala, "Bütün kadınlarımızı uyuyan kumaşlarımızı atıl kumaşlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarıp hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Burada bizim destekçimiz belediye başkanımız, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi müdürümüz ve idari kadrosu ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Atıl durumda olan sandıkta uyuyan kumaşlarımızı, uyuyanları uyandırıyoruz. Masraf yaptırmıyor, evlerinde var olan kumaşları en iyi şekilde değerlendirerek, birlikte yeniden gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillerimize birer hatıra kalmasını amaçlıyoruz. Evlerdeki atıl durumda olan eşyaları kullanarak satışa hazır hale getirerek aile bütçesine katkıda bulunacaklar" dedi.

Pazarlama sorunu çözüme kavuştu

Yapılan ürünlerin pazarlama sorunu yaşadıklarını ifade eden usta öğretici Pala, Belediye ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde pazarlama sorununun çözüme kavuştuğunu vurguladı. Pala, "Çok çalışkan kadınlarımız var. Yaptığımız ürünleri satmak için belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, müdürümüz, müdür yardımcılarımız sayesinde çok yakında Manisa merkez şemsiyeli sokakta bize ait bir satış standımız olacak. Bütün Manisalıları ve çevre ilçelerdeki herkesi oradan alışveriş yaparak kadınlarımıza destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Kursa gelen en yaşlı kursiyer olan 75 yaşındaki ev hanımı Zeliha Götürücü, "Yaklaşık 3-4 senedir burada açılan kursların hepsine katılıyorum. Bazen qulling yapıyor, bazen de dikiş dikiyorum. Hocamızın yardımıyla atıl kumaşlardan yeni ürünler yapmaya çalışıyorum. Torunlarım ve kızım için yapıyorum. Ayrıca bazı ürünleri de evde kendim kullanıyorum. Son olarak torunum için bir söz tepsisi yaptım. Çok güzel şeyler üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden 72 yaşındaki Elif Gürses ise, "Kursta elbise ve etek diktim. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla şeyler yapmayı planlıyorum. Daha önce dikiş kursuna gittim gençken, elim biraz yatkın, makine kullanabiliyorum. Daha yeni başladım buraya ama devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - MANİSA