Manisa'da demir banka sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde annesiyle PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını demir banktaki aralığa sıkıştırdı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akhisar ilçesinde annesiyle PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını demir banktaki aralığa sıkıştırdı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam