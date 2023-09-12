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Manisa'da demir banka sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde annesiyle PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını demir banktaki aralığa sıkıştırdı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akhisar ilçesinde annesiyle PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını demir banktaki aralığa sıkıştırdı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Akhisar İtfaiye Manisa Banka Kaza Yaşam Haberler

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