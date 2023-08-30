Manisa'da çıkan yangında ev küle döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatleri çıkan yangında tek katlı bir ev yanarak küle döndü. Yangının çıktığı evden anne ve 2 oğlu son anda komşuları tarafından çıkarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatleri çıkan yangında tek katlı bir ev yanarak küle döndü. Yangının çıktığı evden anne ve 2 oğlu son anda komşuları tarafından çıkarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde Hüseyin Kökyar'a ait evde saat 01.30 sıralarında çıkan yangın evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Gece kahvede oturanlar evden alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeyi haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Zekiye Kökyar (50) çocukları Mehmet (20) ve Ali (16) ise komşuları tarafından uykularından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sonucu tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarmanın yangınla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA