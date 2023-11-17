Manisa'da çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu. İlhan Yaşar'ın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu.

Olay, Salihli'ye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Asfalıbük mevkiinde bulunan mısır tarlasında, traktörün yanında, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftçi İlhan Yaşar'ın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salihli'nin Emirhacılı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen İlhan Yaşar'ın ani ölümü, yakınlarını ve mahalle halkını yasa boğdu. - MANİSA