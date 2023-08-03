Manisa'da Cami İmamı Çocukları Camiye Çekmek İçin Yarışmalar Düzenliyor

Manisa'da kırsal bir mahallenin cami imamı yaz döneminde düzenlenen Kur'an kursuna çocukların ilgisini çekebilmek için çeşitli yarışmalarla kursu daha da cazip hale getirdi. Düzenlenen yarışmalarda çocuklara hayırsever mahalle halkının da desteğiyle hediyeler dağıtan imam, çocuklarla futbol maçlarına da katılarak hayatın her alanında çocuklarla camiyi buluşturmayı başardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi Camii'nde, yaz Kur'an kursu etkinlikleriyle çocuklar camiye severek gidiyor. Düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara ise çeşitli ödüller veriliyor.

Okulların kapanmasıyla camileri şenlendiren çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgilerinin yanı sıra düzenlenen yarışmalarla yaz tatilini eğlenceli hale getiriyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı Mahallesi Camisi'ne gelen çocuklarla yakından ilgilenen Cami İmamı Mustafa Kösece, çocukları camiye ısındırmak için elinden geleni yapıyor. Hayırsever mahalle sakinlerinin desteğiyle, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması sonucu birinci olan öğrenciye bisiklet, 6 kişiye de para ödülü verildi. Ayrıca ezan okuma yarışması ve bilgi yarışması gibi değişik yarışmalar düzenlenerek yine dereceye giren çocuklara ödüller verildi. Yarışmalara, Turgutlu Müftülüğü Şube Müdürü Lütfi Elmas da jüri üyesi olarak katılarak destek sağladı. Cami İmamı Mustafa Kösece, sadece yaz Kur'an kursunda değil, diğer günlerde de çocuklarla futbol müsabakaları düzenleyerek gençleri camiye çektiklerini söyledi.

"Önemli olan teşvik etmek"

Sadece çocukların değil, mahalle sakinlerinin de gönlünde taht kuran İmam Kösece, "Çocuklara camiyi nasıl sevdirebiliriz, bunun çabası içinde olduk. Okullar kapandıktan sonra çocuklar bir boşlukta olabiliyor. Camilerde yaz Kur'an kursları başlıyor. Bu kurslar başlayınca çocuklara camiyi nasıl sevdiririz kurslara katılımı nasıl artırırız diye düşündük. Çeşitli yarışmalar yaptık. Ezanı güzel okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ve bilgi yarışması yaptık. Ödüllü yarışmalar düzenledik. Ezan yarışmasında 20 yarışmacımız vardı. 4 yaşındaki çocuk bile yarışmaya katıldı. Önemli olan teşvik etmek. Oyunlarla, eğlencelerle maç yaparak, bu şekilde güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Geçen sene de böyleydi. Çocuklar da severek, isteyerek camiye geliyorlar. Hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hediyeler veriyorlar, para ödülleri veriyorlar, bisiklet veren oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA