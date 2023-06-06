Manisa'da Ayakkabı Tamirciliği Mesleğinin Son Temsilcisi

Mesleğin son temsilcisi zamana direniyor

MANİSA - Manisa'nın tarihi Çarşı Mahallesi'nde neredeyse yok olmak üzere olan ayakkabı tamirciliği mesleğinin son temsilcisi mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Çarşı Mahallesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan 68 yaşındaki ayakkabı ustası Ramazan Tokgöz, neredeyse mesleğin son temsilcisi konumunda. Uzun yıllardır mesleğini büyük bir gururla yaşatan ve mesleğini sevdiğini söyleyen Tokgöz, kendisinden sonra mesleği devam ettirecek çırakların yetişmediğinden yakındı. Kendisine emanet edilen ayakkabıları büyük bir özenle tamir eden Tokgöz, adeta ayakkabıları baştan imal ediyor. Her türlü ayakkabıyı tamir edebildiğini söyleyen Tokgöz, halen kendine usta diyemediğini ve kendini geliştirdiğini belirtti.

Ömrü yettiğince mesleğine devam edeceğini söyleyen Tokgöz, "Ben burada 35 yıldır esnaflık yapıyorum. Daha önce fabrikada çalıştım. Daha sonra dede mesleğini seçtik. Ustam vefat ettikten sonra başka bir dükkana geçtik. Rabbim izin verdiği yere kadar devam edeceğim. Severek bilerek yapacaksın bu işi. Sonradan bu mesleğe atılacaksan işin emeğini vereceksin. Ben dahi dede mesleğim olmasına rağmen usta olamadım. Eskiden kösele vardı. Şimdi hazır tabanlar var. O yüzden kimse kendini met edip de ustayım demesin" dedi.

Meslekte artık çırak yetişmediğini belirten Tokgöz, "Çırak zor. Çırak bulunamıyor. Eskidendi o. Bu mesleğe 40 sene önce oğlunu alıp gelip yalvarıyordu. Para da sormuyordu yeter ki mesleği öğrensin istiyordu. Şimdi maalesef. Kendi oğlumu alıştırdım yanımda. Benden sonra yaparsa ne ala" diye konuştu.

"Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yapardım"

Mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Tokgöz, "O eski kaliteler büyük firmalarda şu anda da var. Ama kaliteli ayakkabı giyebilmen için en az bin TL'yi gözden çıkarman gerekiyor. Şimdi 300-500 TL'lik ayakkabılar var. Eskiden dövme köseleler vardı. Onları yağmurlu havada giy su almazdı. Şimdi hazır kösele giydiğin zaman 2-3 yağmurda altı deliniyor. Kağıt gibi çünkü. 20-30 sene önce Perşembe günleri ben hiç duramazdım. En durgun günde 15-20 çift ayakkabı satardım. Şimdi bir çift iki çift ayakkabı satıyoruz. Elimizden geldiğince insanların işini görmeye çalışıyoruz. Kolay bir iş değil. Dededen öğrendiğimiz meslek. Severek yapıyorum işimi. Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yapardım" ifadelerini kullandı.